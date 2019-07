Tav: M5s, da sempre contrari, nostro sì per opere utili

- I parlamentari piemontesi del Movimento cinque stelle di Camera e Senato, Laura Castelli, Davide Crippa, Luca Carabetta, Davide Serritella, Celeste D'Arrando, Paolo Romano, Elisa tripodi, Fabiana Dadone, Susy Matrisciano ed Elisa Pirro, in una nota congiunta, ribadiscono che "il Movimento cinque stelle è l'unica forza politica ad avere sempre lottato in ogni modo e in ogni sede contro la Torino-Lione, grande opera certificata come obsoleta e inutile dalla recente analisi costi-benefici e che, forse, vedrà la luce tra più di vent'anni. Bloccare l'opera - proseguono - era possibile, a patto di raggiungere un accordo politico con Francia e Commissione europea per ridiscutere i termini di quei trattati internazionali che oggi ci vincolano e contro i quali il Movimento cinque stelle aveva sempre votato contro in Parlamento già nella scorsa legislatura". Da quanto apprendiamo dalle parole del presidente Conte, proseguono i pentastellati, "nel corso delle interlocuzioni delle ultime settimane, Francia e Commissione europea hanno fatto muro, manifestando la chiara intenzione di volere andare avanti con quest'opera pensata più di trent'anni fa, chiudendo le porte allo stop o allo studio di soluzioni alternative, decisamente meno onerose e meno impattanti. Ora si discuterà in Parlamento e vedremo se il Movimento cinque stelle continuerà ad essere l'unica forza politica a esprimere un sano e forte No nei confronti di un enorme spreco di denaro pubblico e quindi delle tasse degli italiani. Il M5S - concludono - vuole rilanciare tanti Sì utili ai cittadini: interventi sulle linee ferroviarie pendolari, infrastrutture e alta velocità al Sud, linee metropolitane per la mobilità cittadina". (Com)