Lega: fondi russi, fonti, Savoini al Metropol come uomo del Carroccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tavolo dell'Hotel Metropol di Mosca, lo scorso 18 ottobre, il presidente dell'associazione culturale Lombardia Russia, Gianluca Savoini, si è seduto come "uomo della Lega". È quanto si apprende da fonti vicine all'inchiesta della Procura di Milano per corruzione internazionale che ha preso le mosse dall'incontro tra tre italiani e tre russi nel famoso albergo moscovita nel quale vi è stata una trattativa su una presunta compravendita di carburante russo che avrebbe avuto come scopo quello di far arrivare dei fondi alla Carroccio. È ancora da chiarire se Savoini, indagato per corruzione internazionale, abbia ricevuto un mandato per trattare per conto del partito o abbia agito a titolo personale. (Rem)