Infrastrutture: Romeo (Lega), cantieri sbloccati nostra vittoria

- Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, in una nota, evidenzia: "Lo sblocco di circa 50 miliardi di euro destinati a opere pubbliche è una vittoria della Lega a vantaggio dei cittadini, lasciati colpevolmente in balia di ritardi e della cattiva politica di chi ha governato questo Paese negli ultimi anni. Con il via libera del Cipe, risorse importanti per i territori, con le opere ferme da anni che diventano cantierabili". Tutta l'Italia, continua Romeo, "ne avrà beneficio: in Lombardia, finalmente riparte la seconda tratta della Pedemontana lombarda; 500 milioni di euro sono destinati per la ferrovia Gallarate-Rho; per le opere stradali, 380 milioni per la variante alla Tremezzina a Como, 100 milioni per i lavori di collegamento sulla tratta C da Magenta a Vigevano della Padana superiore e vigevanese, 118 milioni per la tratta A da Magenta a Vigevano, 143 milioni per il lotto 4 - Stralcio A della SS. N. 38 dello Stelvio, 118 milioni per il collegamento tra Samarate e il confine con la provincia di Novara della SS 341 Gallaratese. A questo, si aggiungono gli investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico proposti in esito alle Conferenze dei servizi, per opere fondamentali per il territorio, che si aggiungono a strade, scuole, ponti, ferrovie e ospedali: la Lega di Matteo Salvini - conclude ancora una volta si conferma vicina ai cittadini e passa dalle parole ai fatti".(Com)