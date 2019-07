Lega: Boccia (Pd), mozione sfiducia anticipata contro Salvini avrebbe ricompattato maggioranza

- Francesco Boccia, deputato e responsabile Economia e società digitale del Partito democratico, in una nota scrive "caro Renzi, se pesiamo il 18 per cento in Parlamento è perché abbiamo perso le elezioni. E se Salvini è diventato il leader della destra italiana è per le scelte che tu stesso hai fatto. Ora c'è solo una strada per tornare al voto ed è dividerli perché Lega e Movimento cinque stelle non sono uguali. La mozione di sfiducia, se fosse andata al voto oggi, avrebbe prodotto il salvataggio di Salvini e il ricompattamento della maggioranza. Se oggi Conte è solo e si apre un dibattito nel M5s, assente in Aula mentre parlava il loro presidente del Consiglio", prosegue il parlamentare dem, "è perché al Senato non è stato fatto l'errore della mozione anticipata. Ora ha senso. Conte è solo e i Cinque stelle devono decidere se stare con Conte o con Salvini". (Com)