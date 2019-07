Imprese: Boeing potrebbe interrompere produzione del 737 Max

- Il costruttore statunitense di aeromobili Boeing ha avvertito gli investitori che la società potrebbe aver bisogno di rallentare o arrestare temporaneamente la produzione del modello 737 Max. Boeing finora ha continuato a costruire il 737 Max, il suo jet più venduto, anche se a un ritmo più lento dopo il fermo imposto da metà marzo a causa di due incidenti mortali che hanno ucciso oltre 300 persone. Boeing spera di ottenere l'approvazione per far tornare a volare l'aereo entro la fine dell'anno, ma Dennis Muilenburg, amministratore delegato della compagnia, ha affermato che ulteriori ritardi nell'approvazione dalle autorità di regolamentazione potrebbero comprometterne la produzione. (segue) (Was)