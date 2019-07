Tlc: a Verona Open Fiber ha già cablato il 60 per cento della città

- Presso la Sala Arazzi di Palazzo Barbieri a Verona, l'assessore a Strade e giardini del Comune di Verona, Marco Padovani, il Regional manager Veneto di Open Fiber, Federico Cariali, il Field manager della città di Verona, Alessandro Battistel, e il responsabile degli Affari istituzionali per il Nord Est, Massimo Molisani, hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori per la posa della nuova rete in fibra ottica in tutta la città. A oggi Open Fiber, società a partecipazione paritetica tra Enel spa e Cdp Equity spa (società del Gruppo Cassa depositi e prestiti), ha già cablato il 60 per cento della città. (Rin)