Siria: Parolin, nella lettera Papa ad Assad preoccupazione per crisi umanitaria

- "La grande preoccupazione della Santa Sede è sempre umanitaria". Nella lettera del Papa, inviata al presidente della Siria, Assad, "abbiamo raccolto tante voci di inquietudine per questa possibile emergenza umanitaria che sarebbe capitata nella provincia di Idlib, dove si erano raccolti i ribelli". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato, a margine della presentazione del bilancio sociale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sulla lettera di Papa Francesco al presidente siriano, recapitata personalmente dai cardinali Turkson e Zenari. "Noi volevamo intervenire proprio in quel senso, - ha aggiunto Parolin - non si poteva farlo se non passando attraverso chi detiene ancora l'autorità in Siria, volevamo farlo proprio per evitare questa tragedia umanitaria. Naturalmente - ha concluso Parolin - approfittando di questo, sono state portate tutta un'altra serie di preoccupazioni che fanno parte del diritto umanitario". (Rer)