Imprese: M5s su Whirlpool, da Di Maio importanti rassicurazioni su futuro azienda

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera scrivono, in una nota, che "il ministro Di Maio oggi al tavolo al Mise su Whirlpool ha dato importanti rassicurazioni sul futuro dell'azienda in Italia, soprattutto dello stabilimento di Napoli. Di Maio ha presentato uno strumento concreto per venire incontro alle necessità dell'azienda: la possibilità di accedere alla decontribuzione sui contratti di solidarietà per i prossimi 15 mesi. Si tratta di un'altra importante affermazione del costante impegno di Luigi Di Maio per evitare lo spostamento delle produzioni dall'Italia e dare certezze ai lavoratori", continuano i parlamentari pentastellati, secondo cui "sono state presentate le varie opzioni sul tavolo per garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro e tra queste anche l'ipotesi di realizzare un nuovo prodotto a Napoli. Ci sembra una buona notizia che dimostra la determinazione del ministero a continuare il confronto con le parti per arrivare presto", concludono gli esponenti del M5s, "a una soluzione definitiva". (Com)