Infrastrutture: Mit, più investimenti su strade con ok Cipe aggiornamento contratto programma Anas

- Dodici miliardi e mezzo di euro in più destinati a nuove opere e a un importantissimo piano di manutenzione di ponti, viadotti e gallerie. Questa la principale novità contenuta nell’aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma Anas 2017-2020 portato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggi al Cipe e approvato. Lo rende noto lo stesso Mit in una nota. Con l’aggiornamento il 52 per cento degli investimenti di Anas andrà al Sud Italia e nelle isole e 2,657 miliardi di euro sono destinati, su input del governo, alla manutenzione di ponti, viadotti e gallerie. Un imponente piano per rendere più sicure le infrastrutture italiane, a garanzia di tutti coloro che viaggiano. Inoltre vengono destinati al piano Cortina 100 milioni di euro in vista dei Mondiali di sci alpino 2021 e delle Olimpiadi 2026. (segue) (Com)