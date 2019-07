Infrastrutture: Mit, più investimenti su strade con ok Cipe aggiornamento contratto programma Anas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una novità che caratterizza questo aggiornamento di programma Anas è un allegato, spiega ancora la nota, che contiene, su impulso del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un elenco di interventi sui quali finalizzare prioritariamente le risorse per progettazione in relazione a investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti e nel prossimo Contratto di programma. Tra le opere a cui si dà priorità c’è, ad esempio, la realizzazione di nuovi ponti sul Po, il potenziamento e la messa in sicurezza della Ss148 Pontina, la messa in sicurezza della rotonda Faustina di Lodi, un nuovo itinerario di collegamento Catanzaro-Crotone, viabilità di accesso all’hub portuale di Savona. (Com)