Omicidio Macchi: assolto in appello Stefano Binda per non aver commesso il fatto - Foto

Milano, 24 lug 19:28 - (Agenzia Nova) - Nella foto Stefano Binda poco prima della lettura del dispositivo di assoluzione pronunciato dalla Corte d'assise d'Appello di Milano. (Foto: Agenzia Nova) (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Nella foto Stefano Binda poco prima della lettura del dispositivo di assoluzione pronunciato dalla Corte d'assise d'Appello di Milano. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)