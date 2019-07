Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani con Bruno Mazzoleni, presidente di Serim presentano a stampa e operatori il progetto di riqualificazione del Mercato Comunale Coperto di Zara, una realtà che si rinnova e torna al centro della vita commerciale e sociale del quartiere Isola.Mercato Comunale Coperto di Zara, piazzale Lagosta (ore 11.30)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno partecipa alla conferenza stampa di presentazione della partnership pubblico-privata per la manutenzione, sicurezza e animazione degli spazi pubblici verdi del Parco Biblioteca degli Alberi a Porta Nuova.Sede di Fondazione Riccardo Catella, via De Castillia 28 (ore 11.00)Commissione consiliare congiunta Affari istituzionali, Città metropolitana e Municipalità e Sicurezza, presieduta dai consiglieri Arianna Censi e Rosario Pantaleo. All’ordine del giorno la modifica del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano con l’aggiunta dell’art. 135 recante come titolo “Aree Urbane ove opera l’ordine di allontanamento”. Partecipano la vice sindaco Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 13.30 alle 15.30)Si riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede, tra le altre cose, la surrogazione della consigliera dimissionaria Elisabetta Strada e la convalida dell’elezione di Maria Grazia Pontone, variazione di assestamento generale del bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio, riconoscimento debiti fuori bilancio e modifica del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano con l'aggiunta dell'art.135 recante come titolo "Aree Urbane ove opera l'ordine di allontanamento".Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (dalle 16.30) (segue) (Rem)