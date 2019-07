Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- REGIONESi riunisce il Consiglio regionale per la sessione di bilancio, in cui vengono esaminati il rendiconto 2018 e la manovra di assestamento 2019-21.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 14)L'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni partecipa alla conferenza stampa per la firma della nuova convenzione tra Regione Lombardia e Corpo Nazionale Soccorso Alpino (CNSAS) insieme al presidente Gianfranco Comi. Nel corso della presentazione del nuovo accordo, verranno resi noti i dati dell'attività di soccorso in ambienti impervi a livello nazionale e regionale, anche in relazione ai recenti eventi meteorologici, attraverso foto, video e presenza in sala delle attrezzature di soccorso e di unita' cinofile.Palazzo Pirelli - Belvedere Jannacci, via Fabio Filzi 22 (ore 11.00)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, presentano 'Cuori in corsa’, un'iniziativa del pilota Giacomo Lucchetti che da tempo si occupa di campagne contro l'abbandono degli animali e di promozione della sicurezza stradale.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 13.00) (segue) (Rem)