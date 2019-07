Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- VARIEIncontro preparatorio in vista del trasferimento dei voli da Linate a Malpensa.Aeroporto di Linate - Area partenze, secondo piano (ore 11.00)Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini partecipa alla presentazione del libro del segretario generale dell’UGL Paolo Capone dal titolo “#Populeconomy. L’economia per le persone e non per le élite finanziarie”. Intervengono anche il presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati Alessandro Morelli, il presidente dell’Istituto di Ricerca Tecnè Carlo Buttaroni e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Modera il giornalista Claudio Brachino.Palazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti 2 (ore 18.00)Presentazione del libro a cura di Carlo Monguzzi, consigliere comunale Pd e presidente della commissione Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, dal titolo "Ambientalismo sostenibile. Come realizzare la conversione ecologica”.Orti di via Padova, via Esterle (ore 18.00)Prima serata della 24esima Festa Nazionale della Lega Lombarda con il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini.Centro sportivo di Golasecca/VA (ore 20.30) (Rem)