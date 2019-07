Lega: Salvini, mozione sfiducia Pd? Una medaglia

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un post su Facebook, commenta la mozione di sfiducia che il Partito democratico ha annunciato in Aula al Senato contro di lui e scrive: "La mozione di sfiducia del Pd di Renzi, Boschi e Zingaretti contro di me? Una medaglia. Come le denunce di Carola e delle Ong, gli insulti dei centri sociali, le minacce dei Casamonica. Io non mollo, indietro non si torna". (Rin)