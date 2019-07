Governo: Carfagna (FI), gioca con faccia dell'Italia e prende schiaffi in Europa

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio durante il question time, in una interrogazione rivolta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato che "i partner di governo all'estero giocano con la faccia dell'Italia. C'è chi gioca con la Russia, chi con Visegrad, chi con la Cina o il Venezuela di Maduro, c'è perfino chi ha giocato con i gilet gialli in Francia. Così finiamo isolati in Europa, prendiamo schiaffi dalla presidente della Commissione europea e perfino da Macron. Questo governo - ha spiegato la parlamentare - per la prima volta ha messo in discussione la nostra appartenenza all'Alleanza atlantica e all'Unione europea. Non si capisce più da che parte sta l'Italia. Chi sono i nostri alleati, chi i nostri avversari? Soprattutto, quali interessi difendiamo davvero? Tutto ciò ha ricadute concrete nella vita degli italiani, perché significa meno credibilità, meno investimenti, meno posti di lavoro, meno occasioni di sviluppo e di crescita. Significa esporre l'Italia a incursioni economiche e commerciali e renderla terra di conquista per le potenze straniere. Il premier e i ministri si occupano tanto del dossier immigrazione, ma non se ne occupano nei luoghi opportuni in cui dovrebbero farlo: in Nord Africa e anche in Europa. In Libia", ha continuato l'esponente di FI, c'è una guerra civile che potrebbe avere effetti devastanti per l'Italia, non solo per i flussi migratori, ma anche per il rischio terroristico e gli interessi energetici ed economici. Eppure anche in quella vicenda l'Italia non tocca palla. Ci auguriamo che il presidente del Consiglio metta fine a questa ricreazione del governo e cominci davvero a difendere, se ne è capace", ha concluso Carfagna, "gli interessi dell'Italia". (Rin)