Estate romana: Campidoglio, ecco gli appuntamenti dal 25 al 31 luglio

- Dal cinema al teatro, dalla musica all'arte, passando per i libri e le passeggiate alla scoperta della città, prosegue in tutti i municipi il ricco programma di appuntamenti dell'Estate romana 2019. In ogni angolo di Roma, ogni giorno tante diverse occasioni per vivere e scoprire la Capitale grazie al contributo delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Questi gli appuntamenti dal 25 al 31 luglio. Giovedì 25 alle 22, l'appuntamento conclusivo della XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas a cura dell'associazione culturale Gruppo Immagini, in piazza San Pietro in Montorio, nel cortile interno della Real Academia de España, con il concerto dell'Orkestra Popular des 7Luas: una produzione originale del Festival che vede la partecipazione di 6 musicisti provenienti da Italia, Andalusia, Brasile e Guinea-Bissau. L'ingresso è gratuito. Al Parco Nomentano Thoma – il giardino dell'arte a cura di Art Plus Roma: una selezione tra le proposte emergenti del panorama artistico romano in un giardino dedicato all'arte. Giovedì 25, appuntamento con la mostra di Marco Rocca, curata da Caligola Tattoo; dal venerdì 26 a domenica 28 luglio, HideArt propone infine le mostre di Nicola Chibbaro, Steven Marigo e Sara Meschino. Le mostre sono a ingresso libero e aperte dalle 18 alle 22. (segue) (Com)