Estate romana: Campidoglio, ecco gli appuntamenti dal 25 al 31 luglio (2)

- In chiusura il 28 luglio, al Teatro Marconi, il Marconi Teatro Festival a cura di Mania Teatro. Tra gli spettacoli in cartellone segnaliamo sabato 27 e domenica 28 alle 21.30, Via col tempo, lo spettacolo scritto da Fabrizio Gaetani, Fabian Grutt e Roberto Fei che si interroga su cosa succederebbe se un quarantenne di oggi incontrasse un ventenne degli anni Novanta. Due appuntamenti ancora con La 72esima Ora, il concorso gratuito, a cura dell'Associazione culturale Le Bestevem, rivolto ai giovani appassionati di cinema che sono stati chiamati a creare un cortometraggio in sole 72 ore. Il 25 luglio dalle 19 alle 23, il Cinema Odeon Multiscreen ospiterà l'ultima serata di proiezione gratuita dei cortometraggi in concorso. Martedì 30 alle 21, sempre all'Odeon Multiscreen, serata finale di premiazione a ingresso libero. Continua fino al 5 agosto anche la programmazione musicale di Villa Ada – Roma incontra il mondo, la storica manifestazione a cura di D'Ada srl capace di alternare ai grandi nomi internazionali i più accreditati artisti italiani e le voci più fresche del recente panorama musicale. Da segnalare questa settimana il concerto completamente gratuito del gruppo emergente Fast animals & slow kids, sul palco nella serata di giovedì 25; l'appuntamento di domenica 28 con i ritmi funk/elettronici dei Nu Guinea, in arrivo con il loro ultimo sorprendente lavoro "Nuova Napoli" e la carica di "neapoletan-funky" di James Senese Napoli Centrale che travolgerà il pubblico di Villa Ada nella serata di martedì 30 luglio. Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.30. (segue) (Com)