Estate romana: Campidoglio, ecco gli appuntamenti dal 25 al 31 luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le serate di cinema della prima edizione del Cine Village Talenti proseguiranno fino all'8 settembre ma questa settimana l'evento dell'AGIS Lazio in programma all'interno del Parco Talenti si segnala per la presenza di due ospiti d'eccezione nell'ambito del ciclo Profeta in patria. Volti romani nel cinema di oggi. Giovedì 25 l'attore Giorgio Tirabassi, insieme al produttore Bruno Frustaci, incontrerà il pubblico prima della proiezione del film Il grande salto diretto e interpretato dallo stesso attore romano mentre venerdì 26 sarà la volta di Alessandro Gassman che introdurrà il film di Simone Godano Croce e delizia, interpretato dallo stesso Gassman insieme a Jasmine Trinca. In programma fino al 14 settembre anche la stagione estiva del Parco Archeologico di Ostia Antica. Tanta musica ma anche molti spettacoli teatrali per lo storico evento Ostia Antica Festival 2019 – Il Mito e il Sogno a cura de I Borghi srl. Da segnalare questa settimana le rappresentazioni Ti racconto una storia con Edoardo Leo: letture semiserie e tragicomiche in un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista romano ha raccolto dall'inizio della sua carriera a oggi (venerdì 26);l'Anfitrione di Plauto che vedrà sul palco Franco Oppini, Debora Caprioglio e Barbara Bovoli diretti da Livio Galassi (domenica 28); Nerone vs Petronio: commedia storica di Pier Francesco Pingitore con Luca Biagini, Federico Perrotta e Valentina Olla (martedì 30); L'anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht. di cui è protagonista e regista Monica Guerritore (mercoledì 31). Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. (Com)