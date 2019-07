Omicidio Macchi: Binda verso carcere Busto per procedure scarcerazione

- Stefano Binda è in viaggio verso il carcere di Busto Arsizio per finalizzare le procedere di scarcerazione. Dopo il pronunciamento della prima Corte d'assise di Appello che lo ha assolto per l'omicidio di Lidia Macchi, il 51enne è stato scortato, senza rilasciare dichiarazioni, fuori dall'aula del Palazzo di Giustizia dalla polizia penitenziara per essere portato al carcere di Busto Arsizio, dove era detenuto. Il 51enne, condannato in primo grado all'ergastolo, al termine del completamente delle procedure verrà immediatamente scarcerato e tornerà libero. (Rem)