Lega: Morassut (Pd), Salvini patetico, sembra bandito in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Morassut, responsabile Infrastrutture del Partito democratico, scrive in una nota che "il ministro dell’Interno Salvini paragona la mozione di sfiducia presentata dal Pd a delle presunte minacce da lui ricevute da parte dei Casamonica. L’atteggiamento di Salvini è quello di un bandito in fuga e i suoi attacchi sguaiati e patetici servono solo a sviare l’attenzione dalla questione che per codardia non vuole affrontare: i fondi russi al suo partito. Salvini", conclude il parlamentare dem, "esca dai social, smetta di provocare e si prenda le sue responsabilità". (Com)