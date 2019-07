Omicidio Macchi: sorella di Lidia, vogliamo sapere cosa è successo quella notte

- La sorella di Lidia Macchi ha commentato a caldo la sentenza di assoluzione in secondo grado per Stefano Binda, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della 21enne di Cittiglio (Va) nel 1987. "Non ci si aspettava che la cosa si risolvesse in tre udienze", ha detto ai cronisti Stefania Macchi facendo riferimento alla durata del processo d'appello davanti alla prima Corte d'Assise di Appello di Milano. "Delle criticità ci sono - ha aggiunto - Dirò a mia mamma che Binda è stato assolto. Abbiamo per 32 anni sempre atteso e aspettato sperando che prima o poi si sapesse la verità. Lidia non ce la restituisce nessuno e neppure questi anni senza di lei. Vogliamo sapere la verità su quello che è accaduto quella sera, è una cosa che chiunque vorrebbe sapere", ha concluso. (Rem)