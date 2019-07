Lega: Renzi (Pd) su Salvini, gli credo ma domani deve querelare Savoini

- Se "Matteo Salvini è in buona fede" sui presunti fondi russi alla Lega "e io gli credo, domani deve andare in tribunale e querelare Gianluca Savoini, il suo braccio destro. O lo querela, o Salvini sta nascondendo qualcosa": lo ha affermato il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, nel corso di una diretta Facebook. "Quereli anche me", ha continuato l'ex premier, "perché dico che ha utilizzato 49 milioni di euro per la 'Bestia', il sistema di disinformazione della Lega. Le do una notizia, Salvini, io rinuncio all'immunità parlamentare. Mi quereli", ha concluso Renzi, "altrimenti Lei ammetta che ha preso i soldi degli italiani per finanziare la 'Bestia'". (Rin)