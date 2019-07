Governo: Renzi (Pd), Conte presidente del Consiglio più incapace che si ricordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, in una diretta Facebook, ha affermato che "a fronte della squallida visione del mondo che Salvini e Di Maio portano avanti, non smetterò mai di fare opposizione ad un governo pericoloso. Continuerò ad alzare la mia voce per dire che questo è il peggior governo della storia repubblicana, guidato dal presidente del Consiglio più incapace che si ricordi". L'ex premier ha definito, poi, "imbarazzante" l'intervento di Giuseppe Conte, oggi al Senato, sui presunti fondi russi alla Lega. (Rin)