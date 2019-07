Lega: Salvini, a chiacchiere Pd rispondiamo con Italia dei Sì

- "Alle chiacchiere del Pd rispondiamo con l’Italia dei Sì". Lo scrive sul suo profilo Facebook, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per poi elencare, nel corso di una diretta sul social network, tutti i risultati portati a casa oggi "in questa bella giornata, mentre - ha rimarcato - c’erano le amiche e gli amici del Pd che in Parlamento urlavano, chiedendo la testa di Salvini, traditore e ladro in fuga e cercando rubli che non ci sono quando loro sì che i rubli, qualche miliardata, in passato l’hanno portatata a casa, mi rifersico al Pci". Quindi Salvini ha aggiunto: "Che Italia sarebbe, però, senza Renzi, Boschi, Boldrini? E' un'Italia simpatica che ci fa ricordare che tanto peggio di loro è difficile fare". Dai 16 milioni di euro per il terremoto in Abruzzo, ai "quasi 5 miliardi" sulla sanità "per proseguire nel programma di ristrutturazione edilizia dei nostri ospedali da Nord a Sud", ai fondi per il dissesto idrogeologico con cantieri "che partiranno in 263 comuni", il vicepremier, facendo un lungo elenco di stanziamenti, ha sottolineato: "Noi parliamo di vita reale". (Rin)