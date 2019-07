Frosinone: apre bombola gas e minaccia di uccidersi dando fuoco a casa, 58enne salvato da carabinieri

- Si è barricato in casa, ha lasciato fuoriuscire il gpl da una bombola a gas e minacciato di incendiare il suo appartamento per suicidarsi. E’ accaduto a Sant’Apollinare, in provincia di Frosinone, dove un 58enne del luogo, già censito per reati contro l’amministrazione della giustizia, ha perso il senno nel pomeriggio e costretto la sorella a chiedere l’intervento dei carabinieri. A intervenire i militari della sezione radiomobile del Norm di Cassino che inizialmente hanno tentato di calmare l’uomo, ma quando questi non ha voluto desistere dagli intenti suicidi hanno dovuto fare irruzione nell’abitazione, forzare la camera da letto in cui si era rinchiuso il 58enne e chiudere la bombola con l’aiuto dei Vigili del fuoco. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale medico del 118 e ricoverato all’ospedale di Cassino.(Rer)