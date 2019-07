Pd: Renzi, il Matteo da attaccare non è il sottoscritto ma Salvini

- Il "Matteo da attaccare non è il sottoscritto, ma Salvini, quello dei 49 milioni, di Savoini, dei 26 anni di stipendi strappati agli italiani. Faccio bene a fare un passo indietto rispetto a dinamiche interne al Pd e non farò nessun tipo di polemica": così il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, nel corso di una diretta Facebook, in merito al suo mancato intervento, oggi, nell'Aula di palazzo Madama, sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. (Rin)