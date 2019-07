Regione Lazio: Manzella, ok commissione a nuovo testo unico commercio, è base per rilancio settore

- Il nuovo testo unico sul Commercio, d’iniziativa della giunta regionale del Lazio, è stato approvato in commissione Attività produttive e per l’assessore allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella è la base per il rilancio del settore. In una nota Manzella spiega: “Sono soddisfatto per l'approvazione in commissione. Un impianto normativo atteso da anni e che pone le basi per il rilancio di un settore che vuol dire impresa e lavoro ma al tempo stesso anche qualità sociale dei nostri tessuti urbani. Le nuove norme danno maggiore certezza giuridica agli operatori, vanno nella direzione di una maggiore semplificazione amministrativa di un settore in profonda evoluzione e riconoscono nuovi e importanti strumenti. A partire dalle 'Reti di imprese', che stanno avendo un importante riscontro qualitativo nella nostra regione, dove ne sono state costituite già 154, molte delle quali stanno già contribuendo a migliorare decoro e attività economiche”. Manzella poi chiarisce che “s'altra parte l'inserimento nel testo unico del settore delle edicole, proposto dalle consigliere Marta Leonori e Roberta Lombardi e condiviso dall'intera commissione, contribuisce a un quadro regolatorio più completo che tocca un'attività che va sostenuta con convinzione”. E conclude: “Sono sicuro che da settembre il lavoro d'aula sarà rapido, per un testo che fin qui è stato definito con il lavoro comune di tutte le parti politiche. Grazie al presidente di commissione Massimiliano Maselli e agli uffici di consiglio e giunta per aver reso possibile questo risultato in un clima positivo che, ne sono certo, continuerà anche nei prossimi mesi dando importanti risultati”.(Com)