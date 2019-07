Tav: Salvini, non capisco perché amici Cinque stelle dicano sempre no

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, è tornato sul Tav Torino-Lione e ha affermato: "Ha avuto ragione il buonsenso dei piemontesi, degli italiani, della Lega. Anche qui non capisco come gli amici Cinque stelle possano dire sempre no. Abbiamo bisogno di sì. I no lascaimoli ai bastain contrari del Pd". (Rin)