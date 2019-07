Omicidio Macchi: legale Binda, sono contenta, spero che vada tutto per il meglio

- "Sono un po' stordita ma comunque sono molto contenta". Così l'avvocato Patrizia Esposito che difende Stefano Binda insieme al collega Sergio Martelli ha commentato a caldo la sentenza d'appello che ha assolto il suo assistito per l'omicidio di Lidia Macchi e cancellato la condanna all'ergastolo comminata in primo grado. "Spero che vada tutto per il meglio", ha aggiunto. A chi le chiede se Binda dopo la lettura del dispositivo dei giudici della prima corte d'assise di appello di Milano abbia detto qualcosa, il legale ha risposto: "No, non ho avuto neanche modo di parlargli, lo hanno portato via subito".(Rem)