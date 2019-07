Lombardia: Pase (Lega) replica a M5S su rifiuti, sollecitino ministro Costa su "end of waste"

- Il Presidente della commissione Ambiente e Protezione Civile Riccardo Pase replica in una nota alle esternazioni del M5S: "Spiace che i consiglieri De Rosa e Degli Angeli si comportino come bambini a cui hanno portato via un giocattolo. Valuto assolutamente normale sia che la Commissione Speciale si occupi del mandato preciso da parte del Consiglio Regionale che l'ha istituita, sia che tale mandato sia limitato a solo alcuni punti inerenti la questione rifiuti. Proprio a tutela della Commissione Ambiente e dei membri che rappresento in qualità di Presidente della Commissione stessa, ritengo che tutte le tematiche non strettamente indicate nel mandato debbano essere discusse all'interno della commissione competente, vale a dire appunto quella Ambiente, oltretutto in seduta pubblica e non secretata, in modo che anche tutti i cittadini Lombardi ne possano avere riscontro. Spiace inoltre, sapere che il consigliere De Rosa avrebbe voluto fare una forzatura per mandare sotto la maggioranza, approfittando di alcune assenze, senza nemmeno essersi preso la briga di contare i presenti". "I consiglieri M5S, invece di pretendere una commissione Ambiente parallela a guida minoranza, si dedichino piuttosto a sollecitare il loro Ministro Costa a sbloccare le norme per l'end of waste e ad abbandonare una politica ideologica che oggi rappresentano la vera causa di una crisi di gestione dei rifiuti generalizzata in tutto il Paese - ha concluso Pase - Così forse in futuro non serviranno più Commissioni Speciali su questo tema in Lombardia".(com)