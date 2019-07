Roma: Raggi inaugura pista ciclabile Nomentana, "un'opera attesa da anni" (2)

- "Finalmente possiamo dare l'annuncio: la pista ciclabile di Nomentana è completata. Si apre ufficialmente dopo lavori durati oltre un anno, con la pista aperta a tratti per consentire la percorrenza dei ciclisti. Già qualche ciclista ci ha detto che funziona e collega bene la pista dell'Aniene con il centro. Ci chiedono adesso ulteriori interventi, con le diramazioni. Stiamo prendendo nota", ha detto la sindaca Virginia Raggi e aggiunto: "La creazione di una rete consente, a chi non se la sente di condividere la strada con le automobili, di avere un percorso dedicato". La pista si sviluppa sul lato destro di via Nomentana, in direzione piazza Sempione, fino all'altezza della Batteria Nomentana - via Tembién. Il tracciato, poi, si sposta sul lato sinistro, passando sul viadotto della circonvallazione Nomentana fino all'incrocio con via Val d'Aosta, e svolta sulla stessa via Val d'Aosta fino al tratto conclusivo di via Valdarno. "Con la ciclabile Nomentana - ha detto l'assessore Meleo - creiamo una connessione tra centro e periferia che va ad aggiungersi ad altri itinerari ciclabili, come quello su via Tuscolana che stiamo completando o su via Prenestina, dove i lavori inizieranno a breve per circa 5.7 chilometri di bike lane. E tutti gli altri progetti che abbiamo in cantiere per promuovere ed incentivare la mobilità dolce e sostenibile nella nostra città". Tra i presenti anche Manuel Giuge, un ragazzo disabile che ha deciso di raggiungere Roma in carrozzina da Venezia passando principalmente per le piste ciclabili. (xcol4)