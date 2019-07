Italia-Iran: ambasciatore Perrone, interscambio commerciale si è molto ridotto

- L’interscambio commerciale tra Iran e Italia si è ridotto in modo “considerevole” dopo il ripristino delle sanzioni statunitensi contro Teheran. Lo ha detto oggi alla Farnesina l’ambasciatore d’Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, parlando con la stampa a margine della tredicesima Conferenza degli ambasciatori. “Sicuramente l’interscambio commerciale tra l’Iran e l’Italia si è molto ridotto, di cifre considerevoli”, ha detto il diplomatico italiano, sottolineando che il calo riguarda in generale “tutti i paesi europei che stanno pagando un prezzo molto alto” per l’attuale situazione di tensione che coinvolge Teheran. “Ci sono ancora dei settori in cui le imprese italiane possono operare. C’è un tessuto e una tradizione di scambi tra Italia e Iran che è ancora molto radicata. In altri ambiti c’è un atteggiamento di eccessiva osservanza delle sanzioni da parte delle aziende italiane”, ha aggiunto Perrone, osservando come ci sia comunque “grandissimo interesse dell’Iran per la collaborazione economica con l’Italia: abbiamo seminato tanto nel tempo (...) per questo è nostro interesse superare questa situazione di tensione internazionale”. (Res)