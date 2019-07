Sanità: Asl Napoli 1, nominata la commissione di accesso

- Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di accesso presso l’Asl Napoli 1 per verificare l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione, nella cui gestione è ricompreso l’ospedale S. Giovanni Bosco, interessato dalla nota, recente vicenda giudiziaria. I componenti della commissione sono il prefetto Santi Giuffrè, la dottoressa Maria Teresa Mincione, in servizio presso il Provveditorato alle OO.PP. della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, e il dirigente di II fascia Marco Serra, in servizio presso il Ministero dell’Interno. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta di altri tre mesi. (Ren)