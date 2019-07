Farnesina: segretario generale Belloni, diplomazia “bussola per navigare”

- La diplomazia è una “bussola per navigare” in uno scenario globale “in evoluzione”, garantendo “coerenza e continuità alla politica estera”. Lo ha detto il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Elisabetta Belloni, in occasione della sessione inaugurale della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. Belloni ha colto l’occasione per ribadire “leale adesione ai valori fondanti dello Stato” e “impegno a svolgere la professione al servizio dello Stato al meglio delle nostre possibilità”, nel perseguimento di una politica estera che “tuteli e affermi gli interessi nazionali e contribuisca alla stabilità e alla crescita del nostro paese”. Il segretario generale della Farnesina ha anche colto l’occasione per “rivendicare la selezione meritocratica” del personale diplomatico e contrastare “chi vuole promuovere scorciatoie”: “la professionalità non si improvvisa”, ha sottolineato. La conferenza al via oggi sarà tuttavia l’occasione per approfondire il tema legato al ruolo della diplomazia e al suo futuro alla luce di scenari globali in cui “aumentano le tendenze protezionistiche, si registra un aumento delle diseguaglianze economiche e sociali in Europa e nel nostro paese e si riaffaccia la minaccia nucleare”, con particolare riferimento a “Russia” e “Corea del nord”. In questo contesto, la diplomazia è “la bussola per navigare, garantendo coerenza e continuità alla politica estera”: l’obiettivo è “perseguire risultati” e “non solo apparire”. (Gmr)