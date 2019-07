Difesa: Algeria, drone bombarda postazioni terroristi

- Le forze aeree algerine hanno bombardato numerosi siti in uso ai terroristi in diverse parti del paese nordafricano tra il 22 e 23 luglio. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Il drone usato per colpire le postazioni dei terroristi è l’El Jazair 54, di fabbricazione algerina. La missione è iniziata con una fase di ricognizione aerea durante la quale le unità terrestri hanno potuto esaminare le informazioni, localizzare gli obiettivi e colpirli con i droni, si legge. L’operazione è ancora in corso, conclude la nota. (Ala)