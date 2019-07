Lombardia: Forza Italia presenta 26 emendamenti per l'assestamento di bilancio

- In occasione della seduta di Consiglio regionale per l'assestamento di bilancio, il gruppo di Forza Italia ha presentato 26 emendamenti. A detta del capogruppo Gianluca Comazzi si tratta di "misure concrete e di buonsenso, per sostenere le imprese del territorio, contenere l'emergenza abitativa aiutando le famiglie in difficoltà, ridurre le tasse per i cittadini lombardi, finanziare borse di studio per gli studenti universitari e valorizzare il nostro grande patrimonio artistico e culturale". Tra i temi di cui si sono occupati gli azzurri c'è la richiesta di 5milioni di euro per terza finestra del bando "Faber" che eroga contributi destinati alle imprese artigiane, edili e manifatturiere per l'acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature di ultima generazione, macchine operatrici, hardware e software e tanto altro. Più di un milione invece per l'emergenza abitativa e le famiglie in difficoltà ma anche un occhio di riguardo per le borse di studio universitarie che con un emendamento verrebbero incrementati di ulteriori 3.500.000 euro (rispetto ai 6milioni già stanziati). Forza Italia propone anche interventi per il Centro per non vedenti di Brescia, con 200mila euro per sostenere operatori e ragazzi. Tra le altre misure trattate: 800 mila euro per potenziare lo sviluppo delle aziende agricole ubicate in territori montani, il finanziamento da 1.700.000 euro per valorizzare il Museo della Grande Guerra nel Parco dello Stelvio e lo stanziamento di 200.000 euro nel biennio 2019/2020 per la riqualificazione degli ambienti acquatici e la vigilanza sulle acque di interesse ittico. (com)