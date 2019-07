Chiusura Linate: stabilite in Prefettura misure di sicurezza per trasferimento mezzi a Malpensa

- Si è tenuta oggi in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto di Milano Renato Saccone e dal prefetto di Varese Enrico Ricci, per mettere a punto il dispositivo di sicurezza connesso alla chiusura dell’aeroporto di Linate e al trasferimento dei mezzi, delle apparecchiature e delle strutture mobili presso lo scalo di Malpensa. L’incontro di oggi conclude i percorsi già avviati con l’attivazione di appositi tavoli tecnici, in cui sono state definite, in collaborazione con la società Sea, e con il coordinamento tecnico-operativo della Polizia stradale di Milano, tutte le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento delle complesse operazioni di trasferimento. Inizieranno venerdì 26 luglio a mezzanotte, con la partenza del primo convoglio di sei cobus, autobus di dimensioni eccezionali in larghezza, impiegati per il trasferimento dei passeggeri, da e verso gli aeromobili. La pianificazione dei servizi e delle misure di sicurezza, con l’individuazione dell’itinerario e degli eventuali percorsi alternativi, è stata assicurata dalla Polizia stradale di Milano che, in collaborazione con le società concessionarie autostradali e le ditte di trasporto per i mezzi eccezionali, coordinerà gli interventi. (segue) (com)