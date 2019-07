Chiusura Linate: stabilite in Prefettura misure di sicurezza per trasferimento mezzi a Malpensa (2)

- Il convoglio dei mezzi, lungo quasi un chilometro, viaggerà a una velocità minima non inferiore a quaranta chilometri orari e dovrebbe arrivare all'aeroporto di Malpensa verso le 2 o comunque entro le 4 della mattina. L'accompagnamento/scorta è a cura della Polizia Stradale, con l’impiego di dieci equipaggi, in collaborazione con la Polizia Stradale di Varese e il Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese. I mezzi attraverseranno viale dell’Aviazione e via Fantoli, per entrare in A51-tangenziale Est, in direzione Nord, dallo svincolo di C.A.M.M., su cui proseguiranno fino al bivio con la A52 tangenziale Nord in direzione Nord. Da lì l'immissione in A52 fino all’interconnessione con la A4 direzione Torino, per proseguire fino alla barriera della A4 di Milano Ghisolfa. I mezzi usciranno dalla A4 in corrispondenza del casello di Marcallo–Mesero, s'innesteranno sulla SS336DIR in direzione Malpensa e usciranno allo svincolo di Cargo City fino a destinazione. Durante il trasferimento ci saranno dei rallentamenti al traffico. Un secondo convoglio, con altri sei cobus, partirà sabato 27 luglio, sempre a mezzanotte e seguirà lo stesso percorso del primo. Per l'occasione, presso la sala di Protezione Civile della Prefettura di Milano, sarà attivato un centro di coordinamento soccorsi, in stretto raccordo con le diverse sale operative delle forze di polizia e degli enti e delle società concessionarie autostradali per seguire e gestire le operazioni di trasferimento e attivare le misure necessarie a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. (segue) (com)