Chiusura Linate: stabilite in Prefettura misure di sicurezza per trasferimento mezzi a Malpensa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente verranno assicurati i collegamenti radio attraverso il COA-COPS di Milano che coordinerà gli equipaggi impegnati nel trasferimento, segnalando tempestivamente ogni novità di rilievo alle Prefetture e Questure di Milano e Varese, nonché alla sala operativa del servizio di Polizia Stradale. La società Sea ha potenziato tutte le infrastrutture dello scalo di Malpensa per far fronte all’incremento dei passeggeri: i parcheggi sono stati ampliati e i servizi di assistenza ai passeggeri potenziati, anche con l’ausilio di cinquanta facilitatori supplementari. Sullo scalo di Malpensa verrà assicurata un'implementazione dell’attività di presidio e di vigilanza da parte delle forze di Polizia e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Anche la Polizia Locale di Milano garantirà un servizio supplementare per la gestione della viabilità. Sea e le società concessionarie autostradali proseguiranno in una capillare attività di informazione agli utenti diretti a Malpensa, sensibilizzandoli a scegliere in alternativa all’itinerario tradizionale A8 Milano Laghi - svincolo Busto Arsizio innesto SS336 della Malpensa (destinato a un ulteriore incremento di traffico), quello meno conosciuto e decisamente più scorrevole della A4 direzione Torino – svincolo Marcallo/Mesero innesto SS336Dir Malpensa. (com)