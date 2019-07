Teatro Roma: Slc Cgil, incomprensibile silenzio istituzioni locali su modalità ripartizione Fus

- Sulle modalità di ripartizione del Fus al Teatro di Roma, per la Slc Cgil c’è un “incomprensibile silenzio delle istituzioni locali”. In una nota Fabrizio Micarelli e Nadia Stefanelli della segreteria regionale della Slc Cgil spiegano: "Sono anni che denunciamo, inascoltati e da soli, sia i criteri di ripartizione del fondo unico dello spettacolo (Fus) che le scarse risorse destinate complessivamente alla produzione culturale. Non è tollerabile che un teatro nazionale, che avvia un nuovo progetto di apertura verso il territorio e le periferie con indici di qualità tra i primi in Italia, sia penalizzato nella ripartizione del finanziamento pubblico da parte del Mibac nonostante l'impegno dello stesso ministro Bonisoli a rivedere i criteri di assegnazione del Fus”. E concludono: “Ci preoccupa inoltre il silenzio degli assessori alla cultura del Comune di Roma e della Regione Lazio. Non è più sufficiente spendere belle parole nelle conferenze stampa di presentazione della nuova stagione per poi dimenticarsi di tutto. Ora occorrono atti concreti a difesa e supporto del Teatro di Roma. Non è più rinviabile l'apertura di un tavolo con gli assessori alla cultura di Comune e Regione che veda coinvolte, oltre al Teatro di Roma anche la fondazione Teatro dell'Opera e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per affrontare in modo organico e condiviso ruolo e valorizzazione delle tre istituzioni nell'ambito territoriale, mettendo il tutto a sistema nell'interesse della cittadinanza".(Com)