Sanità: Parolin, Bambin Gesù è centro ricerca e cura di primissimo piano e in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ospedale Bambino Gesù è un centro di ricerca e cura di primissimo piano e in crescita. E’ quanto ha sostenuto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, durante la presentazione del bilancio sociale e dell'attività sanitaria e scientifica 2018 della struttura sanitaria. "Il Bambino Gesù è nato raccogliendo il grido dei piccoli infermi di Roma – ha detto Parolin –. Oggi l'ospedale è un centro di ricerca, di cura, di primissimo piano e sta ancora crescendo: vive un'importante periodo di sviluppo e di espansione. I risultati ottenuti, a livello nazionale ed internazionale, sono davanti gli occhi di tutti". Parolin ha aggiunto: "È importante che questa tensione verso l'eccellenza non si affievolisca. Non bisogna mai dimenticare che il valore dei successi raggiunti si misura nella capacità di migliorare la qualità delle cure e dell'assistenza. Il Bambino Gesù è in una fase di crescita e questa crescita va accompagnata con il necessario discernimento, la necessaria prudenza e vigilanza. Nella lettera che il Papa ha inviato al Bambino Gesù per i 150 anni, esorta proprio alla vigilanza per non cadere nei rischi della corruzione: tentazione sempre in agguato, in momenti di disattenzione, di superficialità, e anche di euforia quando, le cose vanno bene". (segue) (Rer)