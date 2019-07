Sanità: Parolin, Bambin Gesù è centro ricerca e cura di primissimo piano e in crescita (2)

- Parolin, inoltre, durante il suo intervento, ha sottolineato che "dentro una solida e oculata gestione amministrativa è possibile promuovere investimenti. Penso all'impegno assunto per realizzare l'hospice pediatrico, quanto mai attuale in questi giorni, dopo la morte di Vincent Lambert, che ha risvegliato in noi il ricordo dei bambini Alfie Evans e Charlie Gard. Il ruolo dell'ospedale in quelle occasioni è stato centrale. Abbiamo il compito di affermare che esistono malattie inguaribili, ma non esistono malattie incurabili. Come ha dichiarato il Papa, intervenuto sulla dolorosa vicenda: 'Dio è l' unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale ed è nostro dovere custodirla sempre'. Curare - ha concluso Parolin - non significa solo guarire, ma anche accompagnare e custodire". (Rer)