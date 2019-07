Roma: Fd’I, locale Ater in via Galli chiuso da Asl

- "Da tempo come Fd’I denunciamo lo stato di abbandono dei locali di competenza dell'Ater e l'allagamento di un locale in via Dina Galli a Vigne Nuove conferma le criticità da noi segnalate”. E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera (capogruppo alla Regione Lazio) e Manuel Bartolomeo dirigente romano. “E nonostante l'intervento nei giorni scorsi da parte dei Vigili del fuoco il problema continua a sussistere ancora tant'è la Asl Roma 1 lo ha momentaneamente chiuso. In tutto questo a farne le spese sono sempre i residenti del Municipio III, penalizzati dal disagio con conseguenze sugli anziani e i bambini – aggiungono -. La sinistra che governa il Municipio III e la Regione Lazio si dia una svegliata, Caudo e Zingaretti non muovendo un dito dimostrano ancora una volta scarsa attenzione su un tema importante e molto sentito dall'utenza".(Rer)