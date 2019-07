Difesa: presidente bulgaro Radev, decisione Parlamento su F-16 contro interessi nazionali

- La decisione della commissione parlamentare Difesa della Bulgaria di ribaltare il veto della presidenza sulla legge per la ratifica dell’accordo sull’acquisto degli F-16 “non rispetta gli interessi nazionali”. Lo ha detto il presidente bulgaro, Rumen Radev, commentando la decisione presa in sede di commissione di non recepire i rilievi posti dal capo di Stato alla legge approvata in Parlamento sull’acquisto di otto nuovi velivoli militari dagli Stati Uniti. Lo riferisce l’emittente televisiva di Stato bulgara. “Il Parlamento ha adottato una decisione senza rispettare gli interessi dei cittadini bulgari e dello Stato bulgaro”, ha detto Radev che ha chiesto quali garanzie il paese avrebbe ricevuto per i velivoli e “se saranno consegnati con un set completo e attrezzature per renderli multifunzionali e quando l'infrastruttura necessaria sarà costruita”. Il vice primo ministro e ministro della Difesa bulgaro, Krasimir Karakachanov, e il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale Tsanko Stoykov, hanno assicurato che i velivoli saranno in grado di proteggere lo spazio aereo bulgaro e, se necessario, di partecipare a missioni aggiuntive. (segue) (Bus)