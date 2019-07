Difesa: presidente bulgaro Radev, decisione Parlamento su F-16 contro interessi nazionali (11)

- Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato lo scorso 4 giugno la possibile vendita di otto velivoli F-16 e delle relative apparecchiature alla Bulgaria per un costo di 1,67 miliardi di dollari. L'appaltatore principale sarà la Lockheed Martin Corp, secondo quanto riportato in una dichiarazione dell'Agenzia di cooperazione per la Difesa e la Sicurezza (Dsca) degli Usa. "La vendita proposta contribuirà alla politica estera e alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti contribuendo a migliorare la sicurezza di un alleato della Nato e un partner democratico chiave degli Stati Uniti nell'assicurare pace e stabilità in questa regione", viene osservato nella dichiarazione. (segue) (Bus)