Ue: Commissione su Unione della sicurezza, passi in avanti ma resta ancora molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha riferito sui progressi compiuti verso un'Unione della sicurezza efficace, identificando le aree in cui è necessario ulteriore lavoro per affrontare le minacce. Lo si apprende dalla Commissione europea. In particolare, con l'istituzione del nuovo Parlamento europeo, i colegislatori (Parlamento e Consiglio Ue) dovrebbero avviare rapidamente i negoziati sulla proposta della Commissione di togliere i contenuti terroristici dal web. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'attuazione delle nuove norme di sicurezza concordate in via prioritaria. "Negli ultimi 5 anni, l'Europa ha affrontato sfide di sicurezza senza precedenti. La reazione dell'Ue è stata unita, rapida e decisiva. Basandoci sulla fiducia reciproca, abbiamo gettato le basi di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sulla quale sono fiducioso che la prossima Commissione continuerà a costruire", ha detto il commissario responsabile per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos. "Abbiamo già fatto passi da gigante verso un'Unione della sicurezza efficace e autentica, ma resta ancora molto da fare sulle principali proposte in sospeso, tra cui la rimozione di contenuti terroristici online, la lotta alla disinformazione e la protezione della nostra infrastruttura digitale. Dobbiamo anche vedere l'attuazione piena e tempestiva da parte degli Stati membri delle misure già adottate", ha aggiunto il commissario per l'Unione della sicurezza, Julian King. (segue) (Beb)