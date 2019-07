Ue: Commissione su Unione della sicurezza, passi in avanti ma resta ancora molto da fare (2)

- A seguito dell'attacco a Christchurch, in Nuova Zelanda, il rapporto di oggi ribadisce l'urgente necessità di affrontare i contenuti terroristici online e la radicalizzazione. Riassume anche le azioni intraprese per rafforzare la resilienza dell'Ue contro le minacce informatiche, migliorare la sicurezza delle infrastrutture digitali e rafforzare il quadro antiriciclaggio. Ciò si aggiunge agli sforzi della Commissione volti a garantire la piena attuazione delle norme di sicurezza europea da parte di tutti gli Stati membri. La relazione evidenzia alcune aree che necessitano di intervento. Come il contrasto alla propaganda terroristica online; la promozione della cibersicurezza; il rafforzamento delle infrastrutture digitali; il rafforzamento del quadro antiriciclaggio. La Commissione ha evidenziato che il lavoro per il completamento dell'Unione della sicurezza è sostenuto dalle azioni dell'Ue a livello internazionale, anche tramite le Nazioni Unite, nonché attraverso relazioni strategiche con gli Stati Uniti e i Balcani occidentali. (Beb)