Roma: incidente su via Flaminia località Trullo, mezzo pesante ribaltato, tratto strada chiuso al traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 3 Via Flaminia, è temporaneamente chiuso al traffico il tratto in corrispondenza del km 32,700 in località Trullo in provincia di Roma. Nell'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono stati coinvolti un mezzo pesante che si è ribaltato fuori la sede stradale ed un'autovettura. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e la riapertura del tunnel nel più breve tempo possibile. Lo comunica Anas. (Com)