Russia-Regno Unito: Putin si congratula con Johnson per nomina a premier

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un telegramma di congratulazioni a Boris Johnson in occasione della sua nomina a primo ministro del Regno Unito, rilevando che lo sviluppo delle relazioni in vari settori è nell'interesse di entrambi i paesi. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino. “Lo sviluppo delle relazioni in varie aree è nell'interesse dei nostri paesi e popoli", si legge nel comunicato in cui si cita il testo del telegramma di Putin. La regina Elisabetta II ha accettato in precedenza le dimissioni di Theresa May dalla carica di premier e nominato Johnson, ex sindaco di Londra e segretario di Stato del Regno Unito, come nuovo capo di governo.(Rum)